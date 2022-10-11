Присвятив Маріуполю та "Азовсталі": Вакарчук заспівав на "мосту Кличка" у Києві, що вцілів після ракетного удару (відео)

Артист виконав пісню "Місто Марії", присвячену Маріуполю

Після того, як пішохідний міст у Києві, також відомий як "міст Кличка", вистояв проти ракетної атаки росіян, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив на вцілілому мосту, щоб підтримати українців. Артист виконав пісню "Місто Марії", присвячену Маріуполю.

Відео виступу Вакарчука опублікували на YouTube-каналі гурту "Океан Ельзи". У коментарях під відео сотні українців подякували музикантові за емоційний виступ.

"Сьогодні я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", присвяченої Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі "Азовсталі", — зазначив Вакарчук. міст між серцями та душами українців!” – додав він.

А ось так учора виглядала ракетна атака росіян на міст:

Нагадаємо, що пішохідний міст сполучає парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Він насамперед знаменитий своєю скляною підлогою, якою мер Віталій Кличко разом із братом Володимиром стрибали у день відкриття. Серед киян міст найвідоміший як "міст Кличка".

Як виглядає Київ та "міст Кличка" після масованого обстрілу росіянами 10 жовтня, дивіться в ексклюзивному репортажі "Телеграфа".