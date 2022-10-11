"Не уявляю, яке горе переживає мій народ": Мілла Йовович яскраво підтримала Україну після жорстокої атаки рф

Йовович народилася в Україні та в складний час не забуває про рідне коріння

На масовані ракетні удари рф по Україні, які призвели до жертв і руйнувань 10 жовтня, відреагували не лише українські зірки, а й світові. Актриса українського походження Мілла Йовович, яка проживає в США, зворушливо висловила підтримку своїй рідній країні.

Проникливий пост Йовович опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона планувала розповісти в соцмережі про День корінних народів (відзначався американцями 10 жовтня), але не змогла залишитися осторонь трагічних подій. Акторка зізналася, що не уявляє, яке горе зараз переживає український народ.

Йовович написала, що Україна зазнала масованих атак, внаслідок чого громадянські люди помирають просто на вулицях мирних міст. Колись саме цими вулицями прогулювалася і сама актриса, згадує вона. Йовович висловила підтримку всім українцям: "Моє серце з вами".

"Сьогодні я мушу стояти поруч зі своєю батьківщиною і сумувати разом із ними (українцями. – Ред.). Я сумую разом із народом України", — йдеться у пості Мілли Йовович.

Мілла Йовович опублікувала пост на підтримку України

Актриса Мілла Йовович народилася у Києві, у дитинстві разом із батьками переїхала до США. Відома за робами "П’ятий елемент", "Оселя зла", "Жанна д’Арк", "Його гра", "Чаплін". Колись знімалася, зокрема, і з російськими акторами, наприклад, у фільмі "Викрутаси". З перших днів повномасштабної війни Мілла Йовович підтримує Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські зірки емоційно відреагували на ракетний обстріл України. Те, що відбувається, назвали актом тероризму Ксенія Мішина, Катерина Осадча, Джамала, Андрій Бедняков, alyona alyona та інші. Тоді як скандальна блогерка Софія Стужук знову видала безглузде пояснення бомбардування України й ще висловила звинувачення українцям.