Руїни на землі та ворожа авіація у небі: як нині виглядає окупований Маріуполь (відео)

Це — остання "російська весна" в окупованому Маріуполі, "українське літо" дедалі ближче

Поки що окупований росіянами Маріуполь все частіше сколихують вибухи — провісники звільнення, а саме місто окупанти практично перетворили на руїну. При цьому у кремлі намагаються перекласти провину за жахливі руйнування міста на ЗСУ та країни Заходу.

Кадри з видами Маріуполя зараз опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Різні райони міста. Єдине, що об’єднує – руїна. Біль та Лють", — підписав він відео.

Через рік після захоплення Маріуполя російськими окупантами місто лякає руїнами та занедбаністю — будинки сяють вибитими вікнами, а від деяких залишився один "скелет". Місто виглядає порожнім і неживим.

Хоча подекуди "кипить робота" — окупанти демонтують зруйновані будівлі під небом, розкресленим слідами ворожої авіації.

"Справжня картина Маріуполя за часів окупації. Демонтаж будинків на тлі руїн під небом зі слідами авіації окупантів. "Російська весна 2023". Впевнений, остання "російська". Тримайся, рідний. Українське літо вже на підході", — написав Андрющенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жителі Маріуполя нагадують окупантам, що вони мають піти: зривають прапори СРСР, ріжуть плакати та ходять із українським прапором.