Зривають прапори СРСР, ріжуть плакати та ходять із українським стягом: мешканці Маріуполя нагадують окупантам, що вони мають піти (відео)

Маріупольці регулярно нагадують окупантам, що їм потрібно піти

В Маріуполі окупанти панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Тим часом мешканці окупованого міста продовжують натякати росіянам, що їхнім порядкам тут не раді. До прикладу, нещодавно невідомі зірвали прапор радянського союзу зі статуї так званої "бабусі з прапором" — тої самої, яка вибігла з прапором СРСР до воїна ЗСУ, бо думала, що це російські військові. Зазначимо, що потім жінка засудила дії окупантів.

Напередодні ж окупаційна влада знову повісила цей прапор на місце. Але простояв він недовго. Як повідомляють у Telegram-каналі "Маріуполь зараз", невдовзі стяг тоталітарної країни знову зірвали геть. На підтвердження фото зірваного радянського прапора сфотографували та опублікували у вищезгаданому Telegram-каналі.

Зазначимо, що напередодні в окупованому місці сталося ще кілька цікавих подій. До прикладу, чоловік ходив у дворі багатоквартирного будинку з українським прапором. Його він розгорнув у руках і носив туди-сюди.

Окрім цього, росіянам не вдалося повісити радянську символіку ще в одній точці міста. Плакат до так званого "Дня перемоги" з російською зіркою та георгіївською стрічкою вивісили на одному з будинків. Однак його порізала ножицями місцева бабуся.

Нагадаємо, що в окупованому Криму галасу наробив хлопець, який під час опитування сказав: "Ми за Україну". Подія сталася в Ялті та привернула увагу українців, які хоч і підтримали вчинок, але застерегли проукраїнських мешканців не наражатися таким чином на небезпеку.

У підсумку школяра знайшли — проросійськи налаштовані мешканці Криму встановили його особу. Місцевий рашистський активіст змусив підлітка вибачатися на камеру.