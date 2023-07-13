Юлія Саніна показала себе без макіяжу (фото)

32-річна співачка дуже любить декоративну косметику, але наголошує на важливості догляду за шкірою обличчя

Українська співачка, фронтвумен популярного у всьому світі рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка стала почесною ведучою цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення", продемонструвала себе без звичного яскравого макіяжу.

32-річна виконавиця поділилася зі своїми шанувальниками, що довгий час є шанувальницею мейк-апу та декоративної косметики. Як написала Саніна в Інстаграмі, макіяж завжди дає їй почуття впевненості. Водночас українська зірка наголошує на важливості догляду за шкірою обличчя.

"Ця любов (до макіяжу — ред.) відходить на другий план, адже вже декілька років я налагоджую стосунки з власною шкірою. А вона в мене, ух… "Джекпот"! Моя мета — здорова шкіра і гарний тон, щоб не користуватися тональними засобами в повсякденному житті. І я поступово досягаю успіхів", — заявила співачка.

Юлія Саніна без яскравого макіяжу

Нагадаємо, що у травні 2023 року Юлія Саніна була оголошена першим тренером 13 сезону шоу "Голос країни". Слідом за нею червоне крісло зайняли — популярний український співак Артем Пивоваров та учасник українського гурту Kalush Orchestra — таємничий КилимМен. Як пізніше виявилось, за образом героя ховався український музичний продюсер Іван Клименко.