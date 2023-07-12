Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія показав зворушливе фото з хрестин сина

Церемонія хрещення відбулася у церкві Кашветі у Тбілісі

38-річний грузинський бізнесмен, головний герой шостого сезону романтичного шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія разом із дружиною Лізою Чічуа, поділилися з шанувальниками радісною новиною. Сьогодні, 12 липня, вони хрестили свого первістка, сина Георгія та поділилися першими кадрами з півторамісячною дитиною.

В Insta-stories Іраклі показав зворушливу фотографію, де стоїть з коханою, яка тримає на руках малюка. Він з усмішкою дивиться на сина та гладить його по голові. 21-річна Ліза обрала для свята легку ажурну сукню білого кольору, а волосся зібрала у хвостик, одягнувши золотистий бант. Іраклі був у білій сорочці та бежевих штанах.

хрещення сина Іраклі Макацарія та Лізи Чічуа

Більше кадрів у себе на сторінці опублікувала молода дружина бізнесмена. Ліза позувала з малюком на вулиці, ніжно притискаючи його до себе, обличчя Георгія вона сховала за білим серцем, тому складно сказати, на кого ж схожий малюк.

Ліза Чічуа із сином Георгієм

дружина Іраклі Макацарія із сином

Також дівчина опублікувала знімок хрещеного, який тримає новонародженого на руках у церкві. Але хто сама хрестив малюка поки не відомо.

хрещення сина Іраклі Макацарія та Лізи Чичуа

Зазначимо, що Ліза Чічуа познайомилася з екс-"холостяком" Іраклі Макацарія у Батумі у 2020 році, вони спочатку приховували свої стосунки, але потім все частіше почали з’являтися на публіці разом та публікувати спільні знімки. У 2022 році вони зіграли розкішне весілля, а зараз звикають до нової ролі батьків, адже у червні на світ з’явився їхній первісток.

"Телеграф" писав раніше, що екс-фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко вперше став батьком. Український бізнесмен поділився фотографією, де тримає новонародженого сина.