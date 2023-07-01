Співачка ONUKA вдруге стала мамою та поділилася зворушливим фото
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Співачка разом із чоловіком уже виховують дворічного сина
В українському шоу-бізнесі триває "бебі-бум", нещодавно про поповненя у сім’ї повідомила модель Алла Костромічева, а сьогодні стало відомо, що другу дитину народила Ната Жижченко — українська співачка, солістка електрофолк-групи ONUKA.
Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши зворушливу фотографію з пологового будинку, на якій зображена крихітна ручка новонародженого малюка. Виконавиця одразу розсекретила, що у неї з чоловіком народилася дівчинка, яку назвали Ліна.
Артистка вказала в публікації, що народжувала у Києві в одному з приватних пологових будинків. Разом із чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим, вони вже виховують дворічного сина Олександра.
У коментарях новоспечену матусю засипали привітаннями, серед зірок, які поспішили привітати Нату з поповненням у сім’ї опинилися: Олена Кравець, Соломія Вітвіцька, Morphom, Монатік та інші.
"Телеграф" писав раніше, що українська телеведуча Наталія Островська оголосила, що вагітна первістком. Дівчина показала чоловіка та фотографії з УЗД.