Співачка ONUKA вдруге стала мамою та поділилася зворушливим фото

Співачка разом із чоловіком уже виховують дворічного сина

В українському шоу-бізнесі триває "бебі-бум", нещодавно про поповненя у сім’ї повідомила модель Алла Костромічева, а сьогодні стало відомо, що другу дитину народила Ната Жижченко — українська співачка, солістка електрофолк-групи ONUKA.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши зворушливу фотографію з пологового будинку, на якій зображена крихітна ручка новонародженого малюка. Виконавиця одразу розсекретила, що у неї з чоловіком народилася дівчинка, яку назвали Ліна.

ONUKA вдруге стала мамою

Артистка вказала в публікації, що народжувала у Києві в одному з приватних пологових будинків. Разом із чоловіком, музичним продюсером Євгеном Філатовим, вони вже виховують дворічного сина Олександра.

У коментарях новоспечену матусю засипали привітаннями, серед зірок, які поспішили привітати Нату з поповненням у сім’ї опинилися: Олена Кравець, Соломія Вітвіцька, Morphom, Монатік та інші.

Співачку ONUKA вітають із народженням доньки

"Телеграф" писав раніше, що українська телеведуча Наталія Островська оголосила, що вагітна первістком. Дівчина показала чоловіка та фотографії з УЗД.