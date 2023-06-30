Відома українська модель вдруге стала мамою: перше фото малюка

Модель також назвала ім’я другої дитини

У сім’ї відомої української моделі зі світовим ім’ям Алли Костромічової велике щастя — ведуча "Супермоделі по-українськи" вдруге стала мамою. Вона не стала довго приховувати цю новину і одразу показала новонароджену дитину своїм шанувальникам, як це зробив раніше відомий танцюрист Макс Чмерковський.

На своїй сторінці в Інстаграм Костромічова опублікувала наймиліше фото маленької ніжки її другої дитини, яка розмістилася в руках батьків. Судячи з підпису, модель народила дівчинку.

"Аврора" — коротко підписала знімок Алла. Мабуть, це ім’я новонародженої.

У коментарях новоспечену матусю засипали вітаннями. Серед зіркових привітань – повідомлення від Лесі Нікітюк, Віри Брежнєвої, Мамаріки, Ірини Сопонару та Ірини Монатик.

Батько новонародженої доньки Алли Костромічової – італійський бізнесмен Джейсон Капоне, за якого модель вийшла заміж у 2015 році. Того ж року Костромічова народила дружину сина, якого назвали Сальваторе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину. Знімок із малюком зворушив її шанувальників у соцмережах.