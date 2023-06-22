Рус

Чмерковський вперше показав обличчя та назвав ім’я новонародженого сина (фото)

Автор
Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чмерковський вперше показав новонародженого сина Новина оновлена 22 червня 2023, 08:59
Чмерковський вперше показав новонародженого сина. Фото 1plus1.ua

Шлях пари до другої дитини був дуже складний

Український танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд, які мешкають у США, стали батьками вдруге. Чудовою новиною з шанувальниками артист поділився 18 червня, коли у світі відзначається День батька. Тепер хореограф розповів про стать та ім’я свого новонародженого малюка.

На своїй сторінці в Instagram Максим Чмерковський опублікував фотографію маленького сина, який одягнений у світло-бежевий костюм. Поруч із ним лежить дерев’яна табличка, де написано його ім’я — Ріо Джон Чмерковський.

У публікації український артист зазначив, що дитина з’явилася на світ з вагою 8,6 унцій (приблизно 3,8 кілограма), наголосивши, що життя прекрасне і вони з дружиною дуже раді показати свого малюка всьому світу.

Чмерковський вперше показав новонародженого сина

У коментарях шанувальники вітають танцюриста і бажають його сім’ї щастя: "Ідеальний маленький ангел", "Ласкаво просимо у світ Ріо! Він ідеальний, вітаю!!", "Ласкаво просимо в наш божевільний світ маленький Ріо, вітаємо!", "Гарна дитина! Вітаю вас усіх”.

Зазначимо, що Максим Чмерковський з 2012 року перебуває у парі з Петою Маргатройд, а у 2016 році закохані зіграли весілля. Вони вже виховують 6-річного сина Шая і давно хотіли подарувати йому братика чи сестричку, але шлях до другої дитини був дуже складний.

Дружина Чмерковського перенесла кілька викиднів на ранніх термінах, а також вдавалася до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО). І напередодні однієї з процедур жінка дізналася, що виношує малюка. Вона насолоджувалася вагітністю і часто публікувала в мережі фотографії, демонструючи свій округлий животик.

"Телеграф" писав раніше, що тяжкохворий актор Брюс Вілліс вперше став дідусем. У мережі з’явилася фотографія дитини.

Теги:
#Діти #Син #Макс Чмерковський