Чмерковський вперше показав обличчя та назвав ім’я новонародженого сина (фото)

Шлях пари до другої дитини був дуже складний

Український танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд, які мешкають у США, стали батьками вдруге. Чудовою новиною з шанувальниками артист поділився 18 червня, коли у світі відзначається День батька. Тепер хореограф розповів про стать та ім’я свого новонародженого малюка.

На своїй сторінці в Instagram Максим Чмерковський опублікував фотографію маленького сина, який одягнений у світло-бежевий костюм. Поруч із ним лежить дерев’яна табличка, де написано його ім’я — Ріо Джон Чмерковський.

У публікації український артист зазначив, що дитина з’явилася на світ з вагою 8,6 унцій (приблизно 3,8 кілограма), наголосивши, що життя прекрасне і вони з дружиною дуже раді показати свого малюка всьому світу.

Чмерковський вперше показав новонародженого сина

У коментарях шанувальники вітають танцюриста і бажають його сім’ї щастя: "Ідеальний маленький ангел", "Ласкаво просимо у світ Ріо! Він ідеальний, вітаю!!", "Ласкаво просимо в наш божевільний світ маленький Ріо, вітаємо!", "Гарна дитина! Вітаю вас усіх”.

Зазначимо, що Максим Чмерковський з 2012 року перебуває у парі з Петою Маргатройд, а у 2016 році закохані зіграли весілля. Вони вже виховують 6-річного сина Шая і давно хотіли подарувати йому братика чи сестричку, але шлях до другої дитини був дуже складний.

Дружина Чмерковського перенесла кілька викиднів на ранніх термінах, а також вдавалася до процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО). І напередодні однієї з процедур жінка дізналася, що виношує малюка. Вона насолоджувалася вагітністю і часто публікувала в мережі фотографії, демонструючи свій округлий животик.

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