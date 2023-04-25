Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф вперше став батьком: перші фото з дитиною

Новоспечених батьків "піймали" на прогулянці з новонародженим малюком

Популярний британський актор, зірка саги про Гаррі Поттера, перший фільм якої вийшов далекого 2001 року, 33-річний Деніел Редкліфф вперше став татом. Радість батьківства йому подарувала його кохана 38-річна актриса Ерін Дарк.

Папараці "зловили" новоспечених зіркових батьків у Нью-Йорку на прогулянці з дитиною, пише Daily Mail. Зазначимо, що "за кермом" темно-синього візка був Редкліфф, а нова матуся прямувала поруч.

На прогулянці актор з’явився у темно-синій бейсболці та захисній масці, а також у футболці з малюнком та вугільній толстовці з капюшоном, а Ерін була одягнена у чорну футболку та світлі джинси із зеленим вельветовим пальтом та яскраво-оранжевими черевиками.

Поки невідомо, хто народився у пари, однак можна зробити припущення щодо синіх кольорів коляски, що у Деніела та Ерін народився хлопчик.

Деніел Редкліфф та його кохана Ерін Дарк познайомилися під час спільної роботи над драмою "Убий своїх коханих" у 2012 році. Разом пара вже понад десять років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вперше стане мамою ще одна американська зірка — актриса Ліндсі Лохан. Зірка ромкомів нульових не лише повернулася до нормального способу життя, а й щаслива у шлюбі та оголосила про свою вагітність.