Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом: первые фото с ребенком

Новоиспеченных родителей "поймали" на прогулке с новорожденным малышом

Популярный британский актер, звезда саги о Гарри Поттере, первый фильм которой вышел в далеком 2001 году, 33-летний Дэниел Рэдклифф впервые стал папой. Радость отцовства ему подарила его возлюбленная — 38-летняя актриса Эрин Дарк.

Папарацци "поймали" новоиспеченных звездных родителей в Нью-Йорке на прогулке с ребенком, пишет Daily Mail. Отметим, что "за рулем" темно-синей коляски был Рэдклифф, а новоиспеченная мамочка следовала рядом.

На прогулке актер появился в темно-синей бейсболке и защитной маске, а также в футболке с рисунком и угольной толстовке с капюшоном, а Эрин была одета в черную футболку и светлые джинсы с зеленым вельветовым пальто и ярко-оранжевыми ботинками.

Пока неизвестно, кто родился у пары, однако можно сделать предположение по синим цветам коляски, что у Дэниела и Эрин родился мальчик.

Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк познакомились во время совместной работы над драмой "Убей своих любимых" в 2012 году. Итого пара вместе уже более десяти лет.

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