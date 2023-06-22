Чмерковский впервые показал лицо и назвал имя новорожденного сына (фото)

Путь пары к второму ребенку был весьма сложный

Украинский танцовщик Максим Чмерковский и его супруга Пета Маргатройд, которые проживают в США, стали родители во второй раз. Чудесной новостью с поклонниками артист поделился 18 июня, когда во время мире отмечается День отца. Теперь хореограф рассказал пол и имя своего новорожденного малыша.

На своей странице в Instagram Максим Чмерковский опубликовал фотографию маленького сына, который одет в светло-бежевый костюмчик. Рядом с ним лежит деревянная табличка, где написано его имя — Рио Джон Чмерковский.

В публикации украинский артист отметил, что ребенок появился с весом 8,6 унций (примерно 3,8 килограмма), подчеркнув, что жизнь прекрасна и они с женой очень рады показать своего малыша всему миру.

Чмерковский впервые показал новорожденного сына

В комментариях поклонники поздравляют танцора и желают его семьей счастья: "Идеальный маленький ангел", "Добро пожаловать в мир Рио! Он идеален, поздравляю!!", "Добро пожаловать в наш сумасшедший мир маленький Рио, поздравляем!", "Красивый малыш! Поздравляю вас всех".

Отметим, что Максим Чмерковский с 2012 года состоит в паре с Петой Маргатройд, а в 2016 году влюбленные сыграли свадьбу. Они уже воспитывают 6-летнего сына Шая и давно хотели подарить ему братика или сестричку, но путь пары к второму ребенку был весьма сложный.

Супруга Чмерковского перенесла несколько выкидышей на ранних сроках, а также прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И накануне одной из процедур, женщина узнала, что вынашивает малыша. Она наслаждалась беременностью и часто публиковала в сети фотографии, демонстрируя свой округлившийся животик.

"Телеграф" писал ранее, что тяжелобольной актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. В сети появилась фотография малышки.