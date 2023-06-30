Известная украинская модель во второй раз стала мамой: первое фото малыша

Модель также назвала имя второго ребенка

В семье известной украинской модели с мировым именем Аллы Костромичевой большое счастье — ведущая "Супермодели по-украински" во второй раз стала мамой. Она не стала долго скрывать эту новость и сразу показала новорожденного ребенка своим поклонникам, как это сделал ранее известный танцор Макс Чмерковский.

На своей странице в Инстаграм Костромичева опубликовала милейшее фото маленькой ножки ее второго ребенка, которая разместилась в руках родителей. Судя по подписи — модель родила девочку.

"Аврора" — коротко подписала снимок Алла. Видимо это имя новорожденной.

В комментариях новоиспеченную мамочку засыпали поздравлениями. Среди звездных поздравлений — сообщения от Леси Никитюк, Веры Брежневой, Мамарики, Ирины Сопонару и Ирины Монатик.

Отец новорожденной дочки Аллы Костромичевой - итальянский бизнесмен Джейсон Капоне, за которого модель вышла замуж в 2015 году. В том же году Костромичева родила супругу сына, которого назвали Сальваторе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. Снимок с малышом умилил ее поклонников в соцсетях.