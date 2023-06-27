Українська ведуча готується вперше стати мамою та поділилася в мережі зворушливим фото

Дівчина вперше засвітила у соціальній мережі свого чоловіка

Для багатьох українських знаменитостей 2023 рік став особливим, тому що приніс поповнення в сім’ю. Серед них виявилася і телеведуча "Єдиних новин" Наталія Островська, яка готується вперше стати мамою. Дівчина не стримує свого щастя та поділилася радісною подією з підписниками.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала зворушливий знімок, вперше "засвітивши" свого чоловіка Богдана. На кадрі дівчина обіймається з коханим та тримає в руках фотографію з УЗД.

Наталія Островська чекає на первістка

"Однією гарною новиною більше. +Щастя", — підписала публікацію Наталія.

За словами телеведучої, вони з чоловіком давно хотіли дитину і з нетерпінням чекають її появи на світ. Наталя підкреслила, що попри те, що зараз у країні тяжкі часи і триває війна, народження малюка — це божественне благословення, тому вони дякують Богові за те, що скоро на нашій землі з’явиться ще один українець чи українка.

"Телеграф" писав раніше, що тяжкохворий актор Брюс Вілліс вперше став дідусем. У мережі з’явилася фотографія дівчинки.