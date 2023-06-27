Украинская ведущая готовится впервые стать мамой и поделилась в сети трогательным фото

Девушка впервые засветила в социальной сети своего супруга

Для многих украинских знаменитостей 2023 год стал особенным, потому что принес пополнение в семью. В их числе оказалась и телеведущая "Єдиних новин" Наталья Островская, которая готовится впервые стать мамой. Девушка не сдерживает своего счастья и поделилась радостным событием с подписчиками.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала трогательный снимок, впервые "засветив" своего супруга Богдана. На кадре девушка обнимается с возлюбленным и держит в руках фотографию с УЗИ.

Наталья Островская ждет первенца

"Одной хорошей новостью больше. +счастье", — подписала публикацию Наталия.

По словам телеведущей, они с мужем давно хотели ребенка и с нетерпением ждут его появления на свет. Наталья подчеркнула, что несмотря на то, что сейчас в стране тяжелые времени и продолжается война, рождение малыша — это божественное благословение, поэтому они благодарят Бога за то, что скоро на нашей земле появится еще один украинец или украинка.

"Телеграф" писал ранее, что тяжелобольной актер Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. В сети появилась фотография малышки.