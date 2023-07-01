Певица ONUKA во второй раз стала мамой и поделилась трогательным фото

Певица вместе с мужем уже воспитывают двухлетнего сына

В украинском шоу-бизнесе продолжается "беби-бум", недавно о прибавлении в семье сообщила модель Алла Костромичева, а сегодня стало известно, что второго ребенка родила Ната Жижченко — украинская певица, солистка электро-фолк-группы ONUKA.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав трогательную фотографию с родильного дома, на которой запечатлена крошечная ручка новорожденного малыша. Исполнительница сразу рассекретила, что у нее с мужем родилась девочка, которую назвали Лина.

ONUKA во второй раз стала мамой

Артистка указала в публикации, что рожала в Киеве в одном из частных роддомов. Вместе с супругом, музыкальным продюсером Евгением Филатовым, они уже воспитывают двухлетнего сына Александра.

В комментариях новоиспеченную мамочку засыпали поздравлениями, среди звезд, которые поспешили поздравить Нату с прибавлением в семье оказались: Елена Кравец, Соломия Витвицкая, Morphom, Монатик и другие.

Певицу ONUKA поздравляют с рождением дочери

"Телеграф" писал ранее, что украинская телеведущая Наталья Островская объявила, что беременна первенцем. Девушка показала мужа и фотографии с УЗИ.