Экс-"холостяк" Иракли Макацария показал трогательное фото с крещения сына

Церемония крещения состоялась в церкви Кашвети в Тбилиси

38-летний грузинский бизнесмен, главный герой шестого сезона романтического шоу "Холостяк" Иракли Макацария вместе с женой Лизой Чичуа, поделились с поклонниками радостной новостью. Сегодня, 12 июля, они крестили своего первенца, сына Георгия и поделились первыми кадрами с полуторамесячным ребенком.

В Insta-stories Иракли показал трогательную фотографию, где стоит с возлюбленной, у которой на руках малыш. Он с улыбкой смотрит на сына и гладит его по голове. 21-летняя Лиза выбрала для мероприятия легкое ажурное платье белого цвета, а волосы собрала в хвостик, надев золотистый бант. Иракли был в белоснежной рубашке и бежевых штанах.

крещения сына Иракли Макацария и Лизы Чичуа

Больше кадров у себя на странице опубликовала молодая жена бизнесмена. Лиза позировала с малышом на улице, нежно прижимая его к себе, лицо Георгия она спрятала за белым сердечком, поэтому сложно сказать, на кого же похож малыш.

Лиза Чичуа с сыном Георгием

жена Иракли Макацария с сыном

Также девушка опубликовала снимок крестного, который держит новорожденного на руках в церкви. Но кто именно стал крестным отцом пока неизвестно.

крещение сына Иракли Макацария и Лизы Чичуа

Отметим, что Лиза Чичуа познакомилась с экс-"холостяком" Иракли Макацария в Батуми в 2020 году, они первое время скрывали свои отношения, но потом все чаще стали появляться на публике вместе и публиковать совместные снимки. В 2022 году они сыграли роскошную свадьбу, а сейчас привыкают к новой роли родителей, ведь в июне на свет появился их первенец.

"Телеграф" писал ранее, что экс-финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко впервые стал отцом. Украинский бизнесмен поделился фотографией, на которой держит новорожденного сына.