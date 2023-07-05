Экс-финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко впервые стал отцом (фото)

Бизнесмен не стал раскрывать имя малыша

Этот год стал для многих знаменитостей по-настоящему особенным, потому что в их семье произошло пополнение. Недавно украинская певица ONUKA призналась, что стала мамой во второй раз, а сегодня стало известно, что у блогера Алексея Тригубенко, экс-финалиста "Холостячки" с Ксенией Мишиной, родился сын.

Радостной новостью украинский бизнесмен поделился на своей странице в Instagram, опубликовав одну фотографию с родильной палаты. Алексей не стал раскрывать ни имя новорожденного, ни имя женщины, которая подарила ему наследника.

Алексей Тригубенко впервые стал отцом

Бывший участник "Холостячки", который еще на шоу неоднократно говорил о том, что хочет завести семью и детей, поприветствовал своего первенца в этом мире, подчеркнув, что испытывает невероятно большое количество любви.

Для многих эта новость стала неожиданностью, поскольку Алексей Тригубенко тщательно скрывал свою избранницу от широкой публики. Неизвестно, кто является мамой малыша, но ранее бизнесмен рассказывал, что состоит в отношениях с девушкой по имени Алина, с которой познакомился перед войной. Поскольку она долгое время жила за границей, то не смотрела "Холостячку" и не знала, кем является Алексей.

Но удалось ли паре сохранить отношения за этот период неизвестно, поскольку блогер не показывал девушку, а со временем перестал о ней упоминать, совершенно не раскрывая подробности личной жизни.

"Телеграф" писал ранее, что украинская топ-модель Алла Костромичева недавно стала мамой во второй раз. Знаменитость раскрыла имя своей дочери.