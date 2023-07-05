Екс-фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко вперше став батьком (фото)

Бізнесмен не став розкривати ім’я малюка

Цей рік став для багатьох знаменитостей по-справжньому особливим, тому що у їхній родині відбулося поповнення. Нещодавно українська співачка ONUKA зізналася, що стала мамою вдруге, а сьогодні стало відомо, що у блогера Олексія Тригубенка, екс-фіналіста "Холостячки" з Ксенією Мішиною, народився син.

Радісною новиною український бізнесмен поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши одну фотографію з пологової палати. Олексій не став розкривати ні ім’я новонародженого, ні ім’я жінки, яка подарувала йому спадкоємця.

Олексій Тригубенко вперше став батьком

Колишній учасник "Холостячки", який ще на шоу неодноразово говорив про те, що хоче завести сім’ю та дітей, привітав свого первістка в цьому світі, наголосивши, що відчуває неймовірно велику кількість любові.

Для багатьох ця новина стала несподіванкою, оскільки Олексій Тригубенко ретельно приховував свою обраницю від широкої публіки. Невідомо, хто є мамою малюка, але раніше бізнесмен розповідав, що перебуває у стосунках із дівчиною на ім’я Аліна, з якою познайомився перед війною. Оскільки вона тривалий час жила за кордоном, то не дивилася "Холостячку" та не знала, ким є Олексій.

Але чи вдалося парі зберегти стосунки за цей період невідомо, оскільки блогер не показував дівчину, а згодом перестав про неї згадувати, не розкриваючи подробиці особистого життя.

"Телеграф" писав раніше, що українська топ-модель Алла Костромічева нещодавно стала мамою вдруге. Знаменитість розкрила ім’я своєї дочки.