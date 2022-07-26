Экс-"холостяк" Иракли Макацария женился на 20-летней возлюбленной: первые фото и видео со свадьбы

23 июля мужчина сыграл роскошную свадьбу с Лизой Чичуа. Кадрами со свадьбы пара поделилась только сейчас

Главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", 36-летний грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария связал себя узами брака с 20-летней избранницей Лизой Чичуа, которую впервые показал своим фанатам в апреле 2021 года.

Свадьба прошла еще 23 июля. Отметим, что пару не смущает разница в возрасте в 17 лет. Иракли и Лиза сначала обвенчались в церкви, а потом провели роскошную церемонию. Фото и видео красивой свадьбы молодожены опубликовали в сети Инстаграм.

Невеста несколько раз сменила платья. Сам Иракли был в стильном черном костюме с галстуком-бабочкой.

Пара продемонстрировала зажигательные танцы, а также вместе спела.

В воскресенье, 24 июля, Иракли и Лиза улетели на отдых.

Напомним, что избранница Иракли — выпускница Тбилисского государственного медицинского университета. Также помимо работы врача, Лиза участница различных песенных конкурсов и талант-шоу.

В прошлом году с Макацария встретилась украинская певица Тина Кароль. Это был ее первый приезд в Грузию. По словам Иракли, артистке безумно понравилась страна, а также ее жители.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 июля 2022 года женился украинский режиссер Олег Сенцов. Свадьба была довольно скромной.