Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія одружився з 20-річною коханою: перші фото та відео з весілля

23 липня чоловік зіграв розкішне весілля з Лізою Чічуа. Кадрами з весілля пара поділилася тільки зараз

Головний герой шостого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", 36-річний грузинський бізнесмен і продюсер Іраклі Макацарія пов’язав себе шлюбом з 20-річною обраницею Лізою Чічуа, яку вперше показав своїм фанатам у квітні 2021 року.

Весілля пройшло ще 23 липня. Зазначимо, що пару не бентежить різниця у віці в 17 років. Іраклі та Ліза спочатку повінчалися у церкві, а потім провели розкішну церемонію. Фото та відео красивого весілля молодята опублікували у мережі Інстаграм.

Наречена декілька разів змінила сукні. Сам Іраклі був у стильному чорному костюмі з краваткою-метеликом.

Пара продемонструвала запальні танці, а також разом заспівала.

У неділю, 24 липня, Іраклі та Ліза відлетіли на відпочинок.

Нагадаємо, що обраниця Іраклі – випускниця Тбіліського державного медичного університету. Також окрім роботи лікаря, Ліза учасниця різних пісенних конкурсів та талант-шоу.

Торік з Макацарія зустрілася українська співачка Тіна Кароль. Це був її перший приїзд до Грузії. За словами Іраклі, артистці дуже сподобалася країна, а також її мешканці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 липня 2022 року одружився український режисер Олег Сенцов. Весілля було досить скромним.