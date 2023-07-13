Юлия Санина показала себя без макияжа (фото)

32-летняя певица очень любит декоративную косметику, но подчеркивает важность ухода за кожей лица

Украинская певица, фронтвумен популярной во всем мире рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала почетной ведущей песенного конкурса "Евровидение" в этом году, продемонстрировала себя без привычного яркого макияжа.

32-летняя исполнительница поделилась со своими поклонниками, что долгое время является поклонницей мейк-апа и декоративной косметики. Как написала Санина в Инстаграме, макияж всегда дает ей чувство уверенности. В то же время украинская звезда подчеркивает важность ухода за кожей лица.

"Эта любовь (к макияжу — ред.) отходит на второй план, ведь уже несколько лет я налаживаю отношения с собственной кожей. А она у меня, ух… "Джекпот"! Моя цель – здоровая кожа и хороший тон, чтобы не пользоваться тональными средствами в повседневной жизни. И я постепенно добиваюсь успехов", — заявила певица.

Юлия Санина без яркого макияжа

Напомним, что в маэ 2023 года Юлия Санина была оглашена первым тренером 13 сезона шоу "Голос країни". Вслед за ней красное кресло заняли — популярный украинский певец Артем Пивоваров и участник украинской группы Kalush Orchestra — таинственный КилимМэн. Как позже оказалось, за образом героя скрывался украинский музыкальный продюсер Иван Клименко.