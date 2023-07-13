Нестареющая "девушка Бонда" Куриленко похвасталась стройной фигуркой в комбинезоне (фото)

43-летняя актриса продемонстрировала наряд, идеально подчеркивающий ее хрупкую фигуру

Известная актриса Ольга Куриленко, родом из Мариуполя, находящийся под российской оккупацией с 2022 года, продемонстрировала точеную фигуру в стильном наряде.

43-летняя знаменитость, которую называют "девушкой Джеймса Бонда" из-за игры в фильме франшизы про агента 007 с Дэниелом Крейгом в главной роли ("Квант милосердия", 2008), "засветилась" на летнем обеде в Лондоне. Мероприятие прошло в среду, 12 июля.

Для выхода в свет Куриленко выбрала черный комбинезон со цветастым рисунком, который идеально подчеркивал стройную фигуру звезды. Свой образ актриса дополнила яркими туфлями желтого цвета с острым носом и каблуком.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ольга Куриленко предпочла к летнему наряду натуральный, нюдовый макияж. Знаменитость распустила свои длинные каштановые волосы, а среди украшений выбрала золотые сережки круглой формы с белыми камушками посередине.

Фото: Getty Images

Напомним, что Ольга Куриленко публично поддержала Украину после атаки россиян в октябре прошлого года. "Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе! Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", — написала тогда актриса в Инстаграме.