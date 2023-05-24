Руины на земле и вражеская авиация в небе: как нынче выглядит оккупированный Мариуполь (видео)

Это — последняя "русская весна" в оккупированном Мариуполе, "украинское лето" все ближе

Пока еще оккупированный россиянами Мариуполь все чаще сотрясают взрывы — предвестники освобождения, а сам город оккупанты практически превратили в руину. При этом в кремле пытаются переложить вину за чудовищные разрушения города на ВСУ и страны Запада.

Кадры с видами Мариуполя сейчас опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Мариуполь. Различные районы города. Единственное, что объединяет – руина. Боль и Ярость", — подписал он видео.

Спустя год после захвата Мариуполя российскими оккупантами, город пугает руинами и запущенностью — дома зияют выбитыми окнами, а от некоторых остался один "скелет". Город выглядит пустым и безжизненным.

Хотя местами "кипит работа" — оккупанты демонтируют разрушенные здания под небом, расчерченным следами вражеской авиации.

"Настоящая картина Мариуполя во времена оккупации. Демонтаж домов на фоне развалин под небом со следами авиации окупантов. "Русская весна 2023". Уверен, последняя "русская". Держись, родной. Украинское лето уже на подходе", — написал Андрющенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жители Мариуполя напоминают оккупантам, что они должны уйти: срывают флаги СССР, режут плакаты и ходят с украинским флагом.