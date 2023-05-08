Срывают флаги СССР, режут плакаты и ходят с украинским флагом: жители Мариуполя напоминают оккупантам, что они должны уйти (видео)

Мариупольцы регулярно напоминают кафирам, что им нужно уйти

В Мариуполе оккупанты паникуют в ожидании наступления ВСУ. Между тем, жители оккупированного города продолжают намекать россиянам, что их порядкам здесь не рады. К примеру, недавно неизвестные сорвали флаг советского союза со статуи так называемой "бабушки с флагом" — той самой, которая выбежала с флагом СССР к воину ВСУ, потому что думала, что это российские военные. Затем женщина осудила действия оккупантов.

Накануне же оккупационные власти снова повесили этот флаг на место. Но простоял он недолго. Как сообщают в Telegram-канале "Мариуполь сейчас", вскоре флаг тоталитарной страны снова сорвали прочь. В подтверждение фото сорванного советского флага были сфотографированы и опубликованы в вышеупомянутом Telegram-канале.

Отметим, что в преддверии в оккупированном месте произошло еще несколько интересных событий. К примеру, мужчина ходил во дворе многоквартирного дома с украинским флагом. Его он развернул в руках и носил туда-сюда.

Кроме того, россиянам не удалось повесить советскую символику еще в одной точке города. Плакат к так называемому "Дню победы" с российской звездой и георгиевской лентой вывесили на одном из домов. Однако его порезала ножницами местная бабушка.

Напомним, что в оккупированном Крыму шума наделал парень, который во время опроса сказал: "Мы за Украину". Событие произошло в Ялте и привлекло внимание украинцев, которые хоть и поддержали поступок, но предостерегли проукраинских жителей не подвергаться таким образом опасности.

В результате школьника нашли — пророссийски настроенные жители Крыма установили его личность. Местный рашистский активист заставил подростка извиняться на камеру.