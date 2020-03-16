У Ольги Куриленко виявлено коронавірус, згадуємо кращі фільми з нею (Відео)

Новини культури:Зірка закликала шанувальників бути обережними та піклуватися про себе.

40-річна акторка є досить знаменитою – вона зіграла у близько 40 фільмах, тож найкращі з них пропонуємо вашій увазі.

Ольга Куриленко – знаменита голлівудська акторка та модель з українським походженням, ім'я якої знає весь світ, хоч її дитинство пройшло не так вже й безхмарно.

Біографія та особисте життя

Ольга народилась у бідній сім'ї на Півдні України в Бердянську, жила з бабусею та ще шістьма сусідами в чотирикімнатній комунальній квартирі. Коли дівчинці виповнилося 13 років, її батьки розлучилися, а мати, яка родом із Росії, забрала її в Мосву. У Росії дівчину помітив скаут, який запропонував взяти участь у кастингу модельного агенства.

У 16 років вона зробила важливий крок, який був вирішальним для її майбутнього. Ольга переїхала в Париж і вже за півроку вивчила французьку мову. Там і розпочалась її модельна кар'єра. Вона була на обкладинці таких відомих журналів, як Glamour, Elle, Vogue та багатьох інших. Дебют українки, як акторки розпочався з фільму "Безіменний палець", де вона зіграла робітницю фабрики. Після цієї ролі її акторська кар'єра стрімко пішла в гору.

У 1999 році акторка вперше вийшла заміж. Її чоловіком став фотограф Седрік Ван Моль. Одружившись, акторка стала громадянкою Франції. Разом подружжя прожило 4 роки.

Вдруге Куриленко вийшла заміж у 2006 році. Через пів року подружнього життя акторка розірвала стосунки з американським бізнесменом Деміаном Габріелем.

У 2015 році преса активно обговорювала роман Ольги з лондонським актором Максом Беніцом, а вже восени того ж року в пари народився син Олександр. У 2017 році зіркова матуся вперше показала свого сина шанувальникам спиною, приховуючи лице. З батьком свого сина Куриленко також виходить вкрай рідко, приховуючи від преси своє особисте життя.

В одному зі своїх коментарів в інстаграмі, Ольга Куриленко зазначила, що українську мову розуміє, але, на жаль, вільно розмовляти нею не може. Попри те, що батько в жінки українець, у її рідному місті Бердянську, де вона жила маленькою – українською ніхто не розмовляв, тож її рідною мовою залишається російська.

Фільмографія акторки

"Ларго" (2001)

"Париже, я люблю тебе" (2006)

"Небезпечні секрети" (2007)

"Стіни" (2009)

"Експат" (2012)

"Імперії глибин" (2014)

"Ідеальний день" (2015)

"Чоловік, який вбив Дон Кіхота" (2018)

"Кур'єр" (2019)

Найкращі фільми з Ольгою Куриленко

"Квант милосердя" (2008)

"Квант милосердя" – це 22-ий фільм про суперагента Джеймса Бонда. За сюжетом, Бонд дізнається про засекречену організацію, яка шантажувала його кохану Веспер, змусила піти на зраду і покінчити життя самогубством. У нього сильне бажання відімстити за її смерть, тож він вдається до радикального рішення.

Судмедексперти МІ6 встановлюють зв'язок Веспер з анонімним банківським рахунком на Гаїті. Там Бонд знайомиться з бойовою дівчиною Каміллою, яка теж жадає помсти. Тож вони обоє розпочинають спецоперацію, яка викриє та покарає злочинців.

"Квант милосердя": дивіться трейлер онлайн

"Земля забуття" (2011)

В головній ролі кінострічки молода дівчина Ганна (Ольга Куриленко), родом з Прип’яті, щасливе та спокійне життя якої зруйнувалось в ту саму мить, коли сталась жахлива аварія на атомному редакторі. Вона втратила своїх рідних, через трагедію вона втратить свою красу, а намість до неї прийдуть хвороби. Страшне пережиття чекає на головну героїню Ганну.

"Земля забуття": дивіться трейлер онлайн

"Шукач води" (2014)

Події в фільмі розгортаються в 1919 році. Австралійський фермер Коннор вирішує відправитись на півострів Галліполі, де під час Першої світової війни проходила кривава битва. Він хоче розшукати тіла своїх загиблих синів. Але несподівано знаходить ту, яку і не шукав…

"Шукач води": дивіться трейлер онлайн

"Гульвіса" (2017)

У британському комедійному бойовику Антоніо Бандерас зіграв багатія Турка Генрі, який раніше був популярною рок-зіркою. Він разом зі своєю дружиною моделлю Шейлою, яку грає Ольга Куриленко, вирішують відпочити в Чилі. Але їхня поїздка не проходить без пригод. Його красуню викрадають місцеві пірати та вимагають за неї викуп 1 мільйон доларів. З грошима у Турка проблем немає, він відправляється в банк, щоб зняти зазначену суму, але ФБР забороняють йому це робити. І тут Генрі піде на хитрощі, аби визволити свою дружину.

"Гульвіса": дивіться трейлер онлайн

"За подих від тебе" (2018)

Раптовий землетрус стрясає столицю Франції. Після нього над містом стоїть густий туман. Кожного, хто зайде у мряку, чекає смерть. Врятуватись встигають подружжя Анна та Матьє, але їхня дочка, яка хвора та не може жити без скляної камери, повинна залишатись у квартирі. Батьки змушені повернутись за своє дитиною…

"За подих від тебе": дивіться трейлер онлайн

"Мара" (2018)

У містичному фільмі жахів "Мара" Кейт доручають вести розслідування вбивства чоловіка, якого уві сні задушила власно дружина. Здається, все просто та зрозуміло, але заглиблюючись все далі головна героїня Кейт, яку в фільмі грає Ольга Куриленко дізнається про чутки щодо існування демона, який вбиває людей у сні.

Головній героїні доведеться серйозно поставитись до легенди, адже вона помічає симптоми, які стверджують про наближення демона, та бути обережною уві сні.