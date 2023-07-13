Звезда "Спасателей Малибу" Александра Даддарио вышла в свет в эффектном "голом" платье (фото)

Смелый наряд подчеркнул роскошную фигуру актрисы

Популярная американская актриса Александра Даддарио, которая недавно блистала на Неделе высокой моды в Париже, снова восхитила поклонников стильным образом. На этот раз звезда подчеркнула стройную фигуру "голым" платьем.

Как сообщает "Телеграф", 37-летняя Александра Даддарио появилась на торжественном открытии флагманского бутика мирового бренда часов TAG Heuer. Мероприятие состоялось в четверг, 13 июля 2023 года в Нью-Йорке, США.

Так, для события знаменитость выбрала эффектное платье в трендовом оттенке металлик. Облегающий крой подчеркнул изгибы фигуры Даддарио, а корсет сделал акцент на зоне декольте. Свой откровенный наряд актриса дополнила металлическими серьгами, серебряными кольцами и изящными босоножками в тон. Конечно же, звезда надела на открытие бутика культовые часы TAG Heuer. Завершает образ звёздной гости идеальная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Актриса Александра Даддарио стала известна после роли Аннабет Чейз в экранизации романов о Перси Джексоне. Также в ее фильмографии такие работы, как "Техасская резня бензопилой 3D", "Разлом Сан-Андреас" и "Спасатели Малибу" (фильм 2017 года). Новая волна популярности пришла к актрисе после участие в сериале "Белый лотос" в 2021 году, этот проект принес ей номинацию на премию "Эмми".

Откровенный образ актрисы. Фото: Getty Images

Фирменная улыбка звезды. Фото: Getty Images

То самое "голое" платье. Фото: Getty Images

Часы - изюминка наряда. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее эффектное платье с "голым" эффектом примерила британская певица Дуа Липа. Звезда приковала все взгляды публики, когда позировала на розовой дорожки во время премьеры фильма "Барби".