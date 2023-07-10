Співачка Дуа Ліпа вразила відвертим образом у "голій" сукні на прем’єрі "Барбі" (фото)

Сміливе вбрання співачки не залишилося непоміченим

Популярна американська співачка Дуа Ліпа з’явилася у відвертому вбранні на прем’єрі "Барбі" з Районом Гослінгом та Марго Роббі у головних ролях. Авторка танцювальних хітів і володарка "Греммі" викликала фурор своєю "голою" сукнею.

Як повідомляє "Телеграф", 27-річна Дуа Ліпа з’явилася на заході, присвяченому виходу "Барбі", що проходив 9 липня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Зірка стала однією з найефектніших гостей рожевої доріжки.

Так, для події Дуа Ліпа обрала сріблясту сукню-кольчугу з глибоким вирізом. Прозоре вбрання підкреслило розкішну фігуру артистки. Доповнюють ансамбль сріблясті туфлі із закритим носком на підборах та срібні прикраси – намисто, сережки й каблучки.

Співачка сяяла на рожевій доріжці. Фото: Getty Images

Сміливе вбрання зірки. Фото: Getty Images

"Гола" сукня підкреслила фігуру Дуа Ліпи. Фото: Getty Images

Сукня-кольчуга ефектно переливалася на сонці. Фото: Getty Images

"Барбі" — американська романтична комедія Грети Гервіг. Прем’єра відбудеться 21 липня 2023 року. Пісня співачки Дуа Ліпи Dance The Night стала саундтреком до фільму.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Дуа Ліпа розкрила особу свого нового бойфренда. Обранець співачки старший за неї на 14 років. Разом пара відвідала Каннський фестиваль.