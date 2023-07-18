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В стиле 90-х: Дуа Липа восхитила стильным образом с кожаной курткой на прогулке в Лондоне (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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27-летняя Дуа Липа
27-летняя Дуа Липа. Фото Getty Images

Папарацци поймали певицу во время шопинга со своей помощницей

Популярная британская певица Дуа Липа впечатляет стильными образами не только на красных дорожках, как это было ранее на премьере фильма "Барби", но и во время прогулок и шопинга. И этот факт подтверждает недавний выход в свет артистки.

Папарацци "словили" 27-летнюю певицу во время шопинга в столице Англии, с ее помощником, который нес все сумки. Стоит отметить, что поход по магазинам у Дуа Липы выдался удачным — о чем говорят несколько покупок из бутика дизайнера Bottega Veneta, а также из магазина Gucci.

Для выхода в свет артистка выбрала образ в стиле 90-тых: черную рубашку на пуговицах, объемную черную кожаную мотоциклетную куртку от Courrèges и джинсовую мини-юбку с бахромой. Свой лук она дополнила высокими сапогами до колен от Chanel, черной кожаной сумкой через плечо, парой серебряных сережек от Tiffany & Co и гладкой прической-пучком, также в стиле 90-х.

27-летняя Дуа Липа
27-летняя Дуа Липа во время прогулки в Лондоне Фото: Getty Images
Дуа Липа
Повседневный наряд певицы завершали высокие сапоги на каблуке Фото: Getty Images
Дуа Липа в Лондоне
Дуа Липа продемонтрировала идеальный межсезонный образ Фото: Getty Images
Дуа Липа на шопинге
Фото: Getty Images

Как ранее сообщал "Телеграф", Дуа Липа раскрыла личность своего нового бойфренда. Избранник певицы старше ее на 14 лет. Вместе пара посетила Каннский фестиваль.

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