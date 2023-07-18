В стиле 90-х: Дуа Липа восхитила стильным образом с кожаной курткой на прогулке в Лондоне (фото)
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Папарацци поймали певицу во время шопинга со своей помощницей
Популярная британская певица Дуа Липа впечатляет стильными образами не только на красных дорожках, как это было ранее на премьере фильма "Барби", но и во время прогулок и шопинга. И этот факт подтверждает недавний выход в свет артистки.
Папарацци "словили" 27-летнюю певицу во время шопинга в столице Англии, с ее помощником, который нес все сумки. Стоит отметить, что поход по магазинам у Дуа Липы выдался удачным — о чем говорят несколько покупок из бутика дизайнера Bottega Veneta, а также из магазина Gucci.
Для выхода в свет артистка выбрала образ в стиле 90-тых: черную рубашку на пуговицах, объемную черную кожаную мотоциклетную куртку от Courrèges и джинсовую мини-юбку с бахромой. Свой лук она дополнила высокими сапогами до колен от Chanel, черной кожаной сумкой через плечо, парой серебряных сережек от Tiffany & Co и гладкой прической-пучком, также в стиле 90-х.
Как ранее сообщал "Телеграф", Дуа Липа раскрыла личность своего нового бойфренда. Избранник певицы старше ее на 14 лет. Вместе пара посетила Каннский фестиваль.