Эмили Ратаковски сменила имидж и покрасовалась новым цветом волос на прогулке в Нью-Йорке (фото)
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32-летняя модель решила сменить темный цвет волос на рыжий
Известная американская актриса и модель, 32-летняя Эмили Ратаковски — обладательница шикарной фигуры, которая не изменилась даже после рождения ее первенца в 2021 году. И ее новый выход в свет только подтверждает это.
Папарацци "поймали" модель во время прогулки по Нью-Йорку. Более того, кроме своей потрясающей фигуры, которую Эмили подчеркнула облегающим платьем фисташково-зеленого цвета длинной чуть ниже колена с круглым вырезом, Ратаковски похвасталась и новым цветом волос.
Девушка попрощалась со своими темными волосами, дебютировав с новой огненно-рыжей прической в медном оттенке. Ее "новые волосы" были уложены прямо, а челка была чуть выше бровей.
Свой аутфит модель дополнила плетеной серебряной сумкой Paco Rabanne с кольчугой, черными солнцезащитными очками в овальной оправе, необычным золотым кольцом на мизинце и серьгами-кольцами.
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