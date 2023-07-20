Эмили Ратаковски сменила имидж и покрасовалась новым цветом волос на прогулке в Нью-Йорке (фото)

32-летняя модель решила сменить темный цвет волос на рыжий

Известная американская актриса и модель, 32-летняя Эмили Ратаковски — обладательница шикарной фигуры, которая не изменилась даже после рождения ее первенца в 2021 году. И ее новый выход в свет только подтверждает это.

Папарацци "поймали" модель во время прогулки по Нью-Йорку. Более того, кроме своей потрясающей фигуры, которую Эмили подчеркнула облегающим платьем фисташково-зеленого цвета длинной чуть ниже колена с круглым вырезом, Ратаковски похвасталась и новым цветом волос.

Девушка попрощалась со своими темными волосами, дебютировав с новой огненно-рыжей прической в медном оттенке. Ее "новые волосы" были уложены прямо, а челка была чуть выше бровей.

Свой аутфит модель дополнила плетеной серебряной сумкой Paco Rabanne с кольчугой, черными солнцезащитными очками в овальной оправе, необычным золотым кольцом на мизинце и серьгами-кольцами.

Эмили Ратаковски "словили" 19 июля в Нью-Йорке с новыми цветом волос Фото: Getty Images

Модель надела зеленое облегающее платье с глубоким лифом на бретельках Фото: Getty Images

Свой образ модель дополнила телесными сандалиями с ремешком на пятке Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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