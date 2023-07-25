Модель plus-size Ешлі Грем блиснула розкішними формами в ультракороткій сукні (фото)

Зірка вкотре довела, що можна мати чудовий вигляд без прагнень до параметрів 90-60-90

Американська модель plus-size Ешлі Грем продемонструвала стильний образ у трендовій сукні довжини міні. Власниця звання найсексуальнішої жінки року підкреслила свої розкішні форми.

35-річна Ешлі Грем відвідала ресторан Clase Azul’s The Loft в Брукліні у понеділок, 24 липня 2023 року. Знаменитість опинилася у центрі уваги папараці.

Так, 24 липня відзначався Національний день текіли, цьому святу й було присвячено гастрономічну вечірку в закладі. Красуня Грем, мати трьох дітей, стала зіркою програми, зачарувавши публіку.

Для заходу модель обрала блискучу сукню міні із газетним принтом. Ефектний виріз та декольте показали фігуру Грем у всій красі. Доповнили вбрання сріблясті босоніжки на шпильці та каблучки на руках. Модель не стала робити складну зачіску, залишивши своє красиве волосся розпущеним. Зірка багато посміхалася та позувала перед камерами.

Ешлі Грем багато сміялася. Фото: Getty Images

Ефектна довжина міні. Фото: Getty Images

Розкішна Ешлі Грем. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще одна сучасна ікона краси, бізнесвумен Кім Кардаш’ян похвалилася ефектною фігурою у чудовому вбранні. Зірка показала як стильно носити шкіряний костюм.