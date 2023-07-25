Модель plus-size Эшли Грэм блеснула роскошными формами в ультракоротком платье (фото)

Звезда в который раз доказала, что можно выглядеть потрясающе без стремлений к параметрам 90-60-90

Американская модель plus-size Эшли Грэм продемонстрировала стильный образ в трендовом платье длины мини. Обладательница звания самой сексуальной женщины годы подчеркнула свои роскошные формы.

35-летняя Эшли Грэм посетила ресторан Clase Azul's The Loft в Бруклине в понедельник, 24 июля 2023 года. Знаменитость оказалась в центре внимания папарацци.

Так, 24 июля отмечался Национальный день текилы, к празднику и была приурочена гастрономическая вечеринка в заведении. Красавица Грэм, мама троих детей, стала звездой программы, очаровав публику.

Для мероприятия модель выбрала блестящее платье мини с газетным принтом. Эффектный вырез и декольте показали фигуру Грэм во всей красе. Дополнили наряд серебристые босоножки на шпильке и кольца на руках. Модель не стала делать сложную прическу, оставив свои красивые волосы распущенными. Звезда много улыбалась и позировала перед камерами.

Эшли Грэм много смеялась. Фото: Getty Images

Эффектная длина мини. Фото: Getty Images

Роскошная Эшли Грэм. Фото: Getty Images

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