Названа самая сексуальная женщина года: откровенные фото

35-летняя plus size модель украсила обложку нового номера мужского издания Maxim

Американская plus size модель Эшли Грэм возглавила список самых сексуальных женщин мира в 2023 году. Она не боится показывать себя без фотошопа и является мамой троих детей.

35-летняя знаменитость стала героиней обложки нового номера мужского издания Maxim, посвященного 100 самым сексуальным женщинам мира этого года. Для глянца модель позировала в стильных и в то же время откровенных образах.

Для обложки Эшли Грэм выбрала комплект нижнего белья и шелковый халатик с перьями. В список самых сексуальных также попали модели Кара Делевинь, Рози Хантингтон-Уайтли, Белла Хадид, актрисы Марго Робби, Ана де Армас, Лили-Роуз Депп, певицы Рианна, Ариана Гранде, Бейонсе, Леди Гага и многие другие известные женщины.

Для обложки Грэм позировала в комплекте нижнего белья и шелковом халатике с перьями

Кто такая Эшли Грэм

Наиболее известна как модель для plus-size журнала Lane Bryant, которая с гордостью участвует в откровенных фотосессиях. Эшли удалось стать одной из первых звезд в нише "plus-size", когда это движение только начало свое развитие. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, также в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. В 2016 году она стала первой plus-size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Эшли Грэм на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue

С 2010 года замужем за видеооператором Джастином Эрвином. У пары трое детей: 18 января 2020 года Грэм родила сына — Айзека Менелика Джованни Эрвина, а 7 января 2022 года стало известно, что модель стала мамой двух мальчиков-близнецов — Малакайя и Романа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что французская модель Тина Кунаки и актер Венсан Кассель расстались. Пара была вместе пять лет, а в 2019 году у них родилась дочь, которую назвали Амазони.