Пирсинг, пухлые губы и ролики в TikTok под российские песни: дочь Кошевого Варвара отличилась неуместным поведением (видео)

Звездная дочка не брезгует русскоязычными песнями в своем TikTok

Старшей дочери украинского комика Евгения Кошевого Варваре в январе исполнилось 15 лет. В позднее время она стала активнее вести соцсети, где публикует короткие ролики без особой смысловой нагрузки. Несмотря на продолжающееся российское полномасштабное вторжение в Украину, Варвара использует для своих видео русскоязычные песни.

На странице Варвары Кошевой в TikTok много роликов, снятых под отрывки композиций на русском языке. Комментарии к таким видео чаще всего закрыты.

Поклонники семьи Кошевых помнят маленькую девочку Варю, которая пародировала звездного отца на телешоу "Лига смеха", примерив "лысый парик". В этом 15 января она отметила 15-летие. Пухлые губы, пирсинг в носу, стрелки и насыщенная помада: теперь у Варвары совершенно другой образ.

TikTok дочки Кошевого вполне сойдет за аккаунт современного подростка на этой платформе. Девочка снимает себя и монтирует ролики под англоязычные и русскоязычные треки (в том числе Face, Supsayan, Монеточка, Ooes).

Стоит напомнить, что с начала российского полномасштабного вторжения многие украинцы отказались от музыки российских исполнителей, чтобы не спонсировать своими прослушиваниями агрессора. К музыкальной мобилизации и избавления от культурной оккупации призывали сограждан триумфаторы Евровидения Kalush Orchestra.

Напомним, украинский комик и участник "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой более 15 лет в браке. Вместе с супругой Ксенией он воспитывает старшую дочь Варвару (15 лет) и младшую Серафиму (8 лет).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские песни остаются в чартах у украинцев, хотя и русскоязычного контента стало меньше. То и дело публичные люди попадают в скандалы из-за прослушивания треков артистов из рф. Один из инцидентов произошел с замначальника военкомата в Одесской области, когда тот отплясывал под "Алкоголичку" Реввы.