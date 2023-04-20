Пірсинг, пухкі губи і ролики в TikTok під російські пісні: дочка Кошового Варвара відзначилася недоречною поведінкою (відео)

Зіркова донька не цурається російськомовних пісень у своєму TikTok

Старшій дочці українського коміка Євгена Кошового Варварі у січні виповнилося 15 років. Останнім часом вона стала активніше вести соцмережі, де публікує короткі ролики без особливого смислового навантаження. Незважаючи на тривання російського повномасштабного вторгнення в Україну, Варвара використовує для своїх відео російськомовні пісні.

На сторінці Варвари Кошової у TikTok багато роликів, знятих під уривки композицій російською мовою. Коментарі до таких відео найчастіше закриті.

Шанувальники родини Кошових пам’ятають маленьку дівчинку Варю, яка пародіювала зіркового батька на телешоу "Ліга сміху", примірявши "лису перуку". Цього року 15 січня вона відзначила 15-річчя. Пухкі губи, пірсинг у носі, стрілки та насичена помада: тепер у Варвари зовсім інший образ.

TikTok доньки Кошового цілком зійде за обліковий запис сучасного підлітка на цій платформі. Дівчинка знімає себе та монтує ролики під англомовні й російськомовні треки (у тому числі Face, Supsayan, Монеточка, Ooes).

Варто нагадати, що з початку російського повномасштабного вторгнення багато українців відмовилися від музики російських виконавців, щоби не спонсорувати своїми прослуховуваннями агресора. До музичної мобілізації та позбавлення від культурної окупації закликали співгромадян тріумфатори Євробачення Kalush Orchestra.

Нагадаємо, український комік та учасник "Студії Квартал 95" Євген Кошовий понад 15 років у шлюбі. Разом із дружиною Ксенією він виховує старшу дочку Варвару (15 років) та молодшу Серафиму (8 років).

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські пісні залишаються в чартах в українців, хоч і російськомовного контенту поменшало. Раз у раз публічні люди потрапляють у скандали через прослуховування треків артистів з рф. Один із інцидентів стався із заступником начальника військкомату на Одещині, коли той танцював під "Алкоголичку" Ревви.