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Названо найсексуальнішу жінку року: відверті фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Американська модель Ешлі Грем Новина оновлена 21 квітня 2023, 14:01
Американська модель Ешлі Грем. Фото Getty Images

35-річна plus size модель прикрасила обкладинку нового номера чоловічого видання Maxim

Американська plus size модель Ешлі Грем очолила список найсексуальніших жінок світу у 2023 році. Вона не боїться показувати себе без фотошопу і є мамою трьох дітей.

35-річна знаменитість стала героїнею обкладинки нового номера чоловічого видання Maxim, присвяченого 100 найсексуальнішим жінкам світу цього року. Для глянцю модель позувала в стильних і водночас відвертих образах.

Для обкладинки Ешлі Грем обрала комплект спідньої білизни та шовковий халатик з пір’ям. До списку найсексуальніших також потрапили моделі Кара Делевінь, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Белла Хадід, актриси Марго Роббі, Ана де Армас, Лілі-Роуз Депп, співачки Ріанна, Аріана Гранде, Бейонсе, Леді Гага та багато інших відомих жінок.

ешлі грем
Для обкладинки Грем позувала в комплекті спідньої білизни та шовковому халатику з пір’ям
ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем

Хто така Ешлі Грем

Найбільш відома як модель для plus-size журналу Lane Bryant, яка з гордістю бере участь у відвертих фотосесіях. Ешлі вдалося стати однією з перших зірок у ніші "plus-size", коли цей рух тільки почав свій розвиток. Вона з’являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також у модних журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour та Elle UK. У 2016 році вона стала першою plus-size моделлю, що з’явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue.

ешлі грем
Ешлі Грем на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue

З 2010 року одружена з відеооператором Джастіном Ервіном. У пари троє дітей: 18 січня 2020 року Грем народила сина — Айзека Менеліка Джованні Ервіна, а 7 січня 2022 року стало відомо, що модель стала мамою двох хлопчиків-близнюків — Малакайя і Романа.

ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем
ешлі грем

Раніше "Телеграф" повідомляв, що французька модель Тіна Кунакі та актор Венсан Кассель розсталися. Пара була разом п’ять років, а у 2019 році у них народилася дочка, яку назвали Амазоні.

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