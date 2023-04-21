Названо найсексуальнішу жінку року: відверті фото

35-річна plus size модель прикрасила обкладинку нового номера чоловічого видання Maxim

Американська plus size модель Ешлі Грем очолила список найсексуальніших жінок світу у 2023 році. Вона не боїться показувати себе без фотошопу і є мамою трьох дітей.

35-річна знаменитість стала героїнею обкладинки нового номера чоловічого видання Maxim, присвяченого 100 найсексуальнішим жінкам світу цього року. Для глянцю модель позувала в стильних і водночас відвертих образах.

Для обкладинки Ешлі Грем обрала комплект спідньої білизни та шовковий халатик з пір’ям. До списку найсексуальніших також потрапили моделі Кара Делевінь, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, Белла Хадід, актриси Марго Роббі, Ана де Армас, Лілі-Роуз Депп, співачки Ріанна, Аріана Гранде, Бейонсе, Леді Гага та багато інших відомих жінок.

Для обкладинки Грем позувала в комплекті спідньої білизни та шовковому халатику з пір’ям

Хто така Ешлі Грем

Найбільш відома як модель для plus-size журналу Lane Bryant, яка з гордістю бере участь у відвертих фотосесіях. Ешлі вдалося стати однією з перших зірок у ніші "plus-size", коли цей рух тільки почав свій розвиток. Вона з’являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також у модних журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour та Elle UK. У 2016 році вона стала першою plus-size моделлю, що з’явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Ешлі Грем на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue

З 2010 року одружена з відеооператором Джастіном Ервіном. У пари троє дітей: 18 січня 2020 року Грем народила сина — Айзека Менеліка Джованні Ервіна, а 7 січня 2022 року стало відомо, що модель стала мамою двох хлопчиків-близнюків — Малакайя і Романа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що французька модель Тіна Кунакі та актор Венсан Кассель розсталися. Пара була разом п’ять років, а у 2019 році у них народилася дочка, яку назвали Амазоні.