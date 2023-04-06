Почистил весь Instagram: 56-летний Венсан Кассель расстался с 26-летней матерью своего ребенка

Бывший муж Моники Беллуччи снова стал холостяком, пишут СМИ

Французский актер Венсан Кассель и 26-летняя модель Тина Кунаки разошлись. Слухи о проблемах в отношениях звездной пары появились еще в 2021 году, когда Кунаки выложила в соцсети фото, на котором она была изображена в обнимку с неизвестным мужчиной.

О расставании Касселя с девушкой пишет dailymail. Бывший муж Моники Беллуччи удалил все фотографии и совместные снимки з Тиной в Инстаграме на фоне слухов о том, что пара рассталась после пяти лет совместной жизни.

Источник сообщил британскому изданию, что знаменитости движутся к разводу. "Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем", — передает источник.

Скриншоты страницы Венсана Касселя в Инстаграме без фото Тины Кунаки

Напомним, что актер Венсан Кассель, наиболее известный своими ролями в фильмах "Двенадцать друзей Оушена" и "Черный лебедь", женился на Тине Кунаки в 2018 году, через два года после того, как они впервые встретились. У супругов есть дочь — Амазони Кассель, которая родилась в 2019 году.

С 1999 по 2013 года Кассель был женат на актрисе Монике Беллуччи. У бывших супругов есть две дочери — Дева Кассель (2004) и Леони Кассель (2010).

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