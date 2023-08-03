В летнем платье и сапогах: рыжеволосая Эмили Ратаковски засветила пышное декольте (фото, видео)

32-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в стильном образе

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски, совсем недавно ставшая рыжеволосой, прошлась по улицам Нью-Йорка в стильном летнем образе.

32-летняя красавица в среду, 2 августа, направлялась в студию Sony Music, чтобы записать свой новый подкаст, пишет dailymail. На ней было длинное белое платье с темными полосками и пара лакированных черных сапог на каблуке. В летнем наряде с вырезом на одной ноге Эмили засветила и свое пышное декольте.

Ратаковски распустила свои огненно-рыжие волосы и предпочла не надевать никаких украшений. Вместо этого актриса спрятала лицо за большими черными солнцезащитными очками. Свой лук Эмили дополнила кожаной сумкой коричневого цвета.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Стоит добавить, что американская модель решила приостановить свою работу в актерстве. В одном из интервью Эмили назвала себя "куском мяса для мужчин из Голливуда".

В 2022 году звезда выпустила свою книгу "Мое тело", которая стала бестселлером в списке New York Times. Также Ратаковски запустила свою собственную линию одежды и ведет успешный подкаст High Low на Apple Podcasts.

На Эмили Ратаковски было минимум косметики

На днях американская модель была замечена на прогулке со своим малолетним сыном Сильвестром. Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Модель родила сына от своего экс-супруга Себастьяна Беар-МакКларда, с которым знаменитость развелась в сентябре прошлого года спустя 4 года брака.