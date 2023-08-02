Звезду "Ловушки для родителей" и "Послезавтра" не узнать: как выглядит 69-летний Деннис Куэйд (фото)

Звезда семейных комедий стал угрюмее

Известный американский актер Деннис Куэйд, известный по ролям хороших отцов и неисправимых романтиков, изменился до неузнаваемости. Мужчина, который покорял своим обаянием и приятной внешностью многих красоток Голливуда, теперь выглядит угрюмее.

На свежих фотографиях Куэйд, которому 9 апреля исполнилось 69 лет, выглядит уставшим. Актер сильно постарел, морщинки заполонили его красивое лицо, а волосы стали еще седее.

Добавим, что кроме актерства, Деннис Куэйд является еще и известным музыкантом. Он получил свою первую гитару, когда ему было 12 лет, и на протяжении всей своей жизни время от времени играл в различных группах. А недавно Куэйд выпустил свой новый музыкальный альбом под названием Fallen.

Во вторник, 1 августа, знаменитость появился в студии SiriusXM, которая находится в Нашвилле, штат Теннесси.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кстати, недавно был выпущен сериал, где одну из главных ролей исполнил Деннис Куэйд. Новый детектив режиссера Стивена Содерберга "Замкнутый круг" вышел 13 июля на стриминговом сервисе Max. Также в картине играют Тимоти Олифант, Зази Битц, Клэр Дэйнс.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас коллега Куэйда по фильму "Ловушка для родителей", 37-летняя Линдси Лохан. Актриса скоро впервые станет мамой.