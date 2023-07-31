Во всем розовом и сверкающем: 41-летняя Бейонсе примерила образ Барби (фото, видео)

Звезда R&B не смогла пройти мимо ажиотажа вокруг нашумевшего фильма

Известная американская певица в стиле R’n’B Бейонсе продолжает свое мировое турне World Renaissance. 41-летняя исполнительница уже объездила всю Европу, а теперь вернулась в родные Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 июля, знаменитость выступила с большим сольным концертом на стадионе MetLife в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. "Изюминкой" каждого выхода Бейонсе на сцену была смена концертного образа, который соответствовал духу определенной песни. И конечно, звезда R&B не смогла пройти мимо шумихи вокруг нового фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли.

Так, для одного из своих выступлений американская артистка принарядилась в чисто розовый костюм. Сначала Бейонсе вышла на сцену в сверкающем розовом платья с большим разрезом от пояса, а после — сняла "верх" и появилась перед зрителями в "а-ля" закрытом купальнике с длинными рукавами. Свой образ певица дополнила высокими сапогами на каблуках аналогичного цвета.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Бейонсе любит примерять розовые костюмы на своих концертах

Напомним, что больше всего выступление Бейонсе в мировом турне запомнилось не только ее мощным пением, но и серебряными шляпами украинского модного бренда Руслана Багинского. В них же в середине мая Бейонсе открывала турне с концерта в Стокгольме.

Американской исполнительнице давно полюбились стильные творения украинских дизайнеров. Только в январе этого года 41-летняя исполнительница поразила фанов ярким нарядом бренда FROLOV.