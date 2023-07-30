Дуа Липа в крошечном бикини "блеснула" загорелой и подтянутой фигуркой (фото)

27-летняя певица насладилась отдыхом в Косово, откуда происходит ее семья

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа после бурного промо-тура фильма "Барби" отправилась в Косово, откуда родом ее родители.

Об отдыхе артистки на своей малой родине сообщает dailymail. В субботу, 29 июля, знаменитость поделилась с подписчиками в Инстаграме рядом фото в откровенных купальниках, демонстрируя, таким образом, свою загорелую и подтянутую фигуру.

На первом фото 27-летняя красотка позирует в полосатом оранжевом бикини, хвастаясь при этом своим плоским животом. Она также надела солнцезащитные очки-авиаторы, изящное ожерелье и пару золотых сережек в форме колец.

На другом снимке Липу можно увидеть в бикини с принтом пейсли на фоне различных скальных образований.

А на другом селфи Дуа позирует перед зеркалом в потрясающем бикини с цветочным принтом и желтой рубашке. Стоит добавить, что девушка зарекомендовала себя как одна из самых известных певиц в мире, но начинала она с моделинга. Родилась Дуа после того, как ее родители переехали в Великобританию, но она также успела пожить в Косово, когда была подростком.

Как ранее сообщал "Телеграф", Дуа Липа раскрыла личность своего нового бойфренда. Избранник певицы старше ее на 14 лет. Вместе пара посетила Каннский фестиваль 2023.