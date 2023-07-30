Дуа Ліпа в крихітному бікіні "блиснула" засмаглою та підтягнутою фігуркою (фото)

27-річна співачка насолодилася відпочинком у Косово, звідки походить її родина

Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа після бурхливого промотуру фільму "Барбі" вирушила до Косово, звідки родом її батьки.

Про відпочинок артистки на своїй малій батьківщині повідомляє dailymail. У суботу, 29 липня, знаменитість поділилася з підписниками в Інстаграмі рядом фото у відвертих купальниках, демонструючи, таким чином, свою засмаглу та підтягнуту фігуру.

На першому фото 27-річна красуня позує в смугастому помаранчевому бікіні, вихваляючись при цьому своїм плоским животом. Вона також одягла сонцезахисні окуляри-авіатори, витончене намисто та пару золотих сережок у формі кілець.

На іншому знімку Ліпу можна побачити в бікіні з принтом пейслі на тлі різних скельних утворень.

А на іншому селфі Дуа позує перед дзеркалом у приголомшливому бікіні з квітковим принтом та жовтою сорочкою. Варто додати, що дівчина зарекомендувала себе як одна з найвідоміших співачок у світі, але починала вона з моделінгу. Народилася Дуа після того, як її батьки переїхали до Великої Британії, але вона також встигла пожити у Косово, коли була підлітком.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Дуа Ліпа розкрила особистість свого нового бойфренда. Обранець співачки старший за неї на 14 років. Разом пара відвідала Каннський фестиваль 2023.