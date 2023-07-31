У всьому рожевому та блискучому: 41-річна Бейонсе приміряла образ Барбі (фото, відео)

Зірка R&B не змогла пройти повз ажіотажу навколо гучного фільму

Відома американська співачка у стилі R’n’B Бейонсе продовжує своє світове турне World Renaissance. 41-річна виконавиця вже об’їздила всю Європу, а тепер повернулася до рідних Сполучених Штатів.

У неділю, 30 липня, знаменитість виступила з великим сольним концертом на стадіоні MetLife в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. "Родзинкою" кожного виходу Бейонсе на сцену була зміна концертного образу, який відповідав духу певної пісні. І звичайно, зірка R&B не змогла пройти повз галасу навколо нового фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі.

Так, для одного зі своїх виступів американська артистка вбралася в чисто рожевий костюм. Спочатку Бейонсе вийшла на сцену у блискучій рожевій сукні з великим розрізом від пояса, а потім зняла "верх" і з’явилася перед глядачами в "а-ля" закритому купальнику з довгими рукавами. Свій образ співачка доповнила високими чоботями на підборах аналогічного кольору.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Бейонсе любить приміряти рожеві костюми на своїх концертах

Нагадаємо, що найбільше виступ Бейонсе у світовому турне запам’ятався не лише її потужним співом, а й срібними капелюхами українського модного бренду Руслана Багінського. В них же в середині травня Бейонсе відкривала турне з концерту у Стокгольмі.

Американській виконавиці давно сподобалися стильні витвори українських дизайнерів. Лише у січні цього року 41-річна виконавиця вразила фанів яскравим вбранням бренду FROLOV.