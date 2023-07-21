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Багато рожевого не буває: чудові ідеї аутфітів у стилі Барбі для натхнення (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Марго Роббі чудово втілила образ знаменитої іграшки та популяризувала барбікор Новина оновлена 21 липня 2023, 08:43
Марго Роббі чудово втілила образ знаменитої іграшки та популяризувала барбікор. Фото Постер

Ділимося секретами, як поєднувати рожевий з іншими кольорами

Літній хіт цього року – стиль одягу, натхненний Барбі став несподіваним, але масово популярним явищем. Цьому тренду піддалося безліч відомих особистостей, модних авангардистів та звичайних модниць. Причини масового захоплення рожевим кольором у 2023 році не залишаються загадкою – це пов’язано з виходом на екрани фільму про знамениту ляльку, де головну роль виконує Марго Роббі, а також бажання додати позитиву в наші життя. У будь-якому випадку стиль "барбікор" сьогодні знаходиться на піку популярності.

Персональний стиліст з Одеси під ніком li.balizka поділилася варіантами комбінування рожевого в образах з іншими кольорами. Дивимося та надихаємося для створення власних луків!

Варто зазначити, що цей яскравий колір ідеально поєднується з помаранчевими, блакитними, жовтими, зеленими, лавандовими відтінками, а також з леопардовим та іншими тваринними принтами.

образи з рожевим кольором дівчини
образи з рожевим кольором дівчини
образи з рожевим кольором дівчини
образи з рожевим кольором дівчини
образи з рожевим кольором дівчини

Варто відзначити, що протягом усього престуру сама Марго Роббі віддавала шану знаменитій ляльці Барбі. Нещодавно актриса продемонструвала образ у стилі своєї героїні на пресконференції у Південній Кореї, а пізніше – на зустрічі з фанатами у Лондоні.

Теги:
#Мода #Стиль #Рожевий колір #Барбі #Марго Роббі