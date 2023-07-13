Зірка "Барбі" Марго Роббі блиснула ідеальною фігурою в ультракороткій сукні (фото)

Знаменитість для вечора вибрала сукню від модного бренду Dilara Findikoglu

Австралійська актриса Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", продовжує демонструвати на червоних доріжках чудові образи. У середу, 12 липня, знаменитість разом з іншими колегами по фільму відвідала у Лондоні (Великобританія) VIP-фотокол, захопивши ідеальною фігурою в ультракороткому вбранні.

"Телеграф" повідомляє, що Марго Роббі обрала для заходу корсетну атласну міні-сукню червоного кольору, яка підкреслювала її точену фігуру та стрункі ноги. Свій образ знаменитість доповнила червоними босоніжками на високих підборах.

Марго Роббі з’явилася в Лондоні в короткій міні-сукні. Фото: Getty Images

Зірка "Барбі" зробила легкий макіяж, волосся зібрала в недбалий пучок, залишивши вільні пасма навколо обличчя. Серед аксесуарів Марго Роббі обрала сережки-пусети із перлиною, а на руці у неї виднівся перстень. Шию актриса залишила без прикрас.

Стильний образ Марго Роббі. Фото: Getty Images

Знаменитість із задоволенням позувала фотографам, а також підходила до шанувальників та робила з ними спільні знімки. Образ актриси вийшов досить сексуальним, жіночним та стильним. На Марго Роббі була сукня від модного бренду Dilara Findikoglu, а туфлі від Maison Ernest.

Зірка "Барбі" Марго Роббі фотографується із фанатами. Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що помолодшавший Райан Гослінг захопив яскравим вбранням на промотурі фільму "Барбі". Актор втілився в образ Кена.