Звезда "Барби" Марго Робби блеснула идеальной фигурой в ультракоротком платье (фото)

Знаменитость для вечера выбрала платье от модного бренда Dilara Findikoglu

Австралийская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме "Барби", продолжает демонстрировать на красных дорожках великолепные образы. В среду, 12 июля, знаменитость вместе с другими коллегами по фильму посетила в Лондоне (Великобритания) VIP-фотоколл, восхитив идеальной фигурой в ультракоротком наряде.

"Телеграф" сообщает, что Марго Робби выбрала для мероприятия корсетное атласное мини-платье красного цвета, которое подчеркивало ее точеную фигуру и стройные ноги. Свой образ знаменитость дополнила красными босоножками на высоком каблуке.

Марго Робби появилась в Лондоне в коротком мини-платье. Фото: Getty Images

Звезда "Барби" сделала легкий макияж, волосы собрала в небрежный пучок, оставив свободные пряди вокруг лица. Среди аксессуаров Марго Робби выбрала серьги-пусеты с жемчужиной, а на руке у нее виднелось кольцо. Шею актриса оставила без украшений.

Стильный наряд Марго Робби. Фото: Getty Images

Знаменитость с удовольствием позировала фотографам, а также подходила к поклонникам и делала с ними общие снимки. Образ актрисы получился весьма сексуальным, женственным и стильным. На Марго Робби было платье от модного бренда Dilara Findikoglu, а туфли от Maison Ernest.

Звезда "Барби" Марго Робби фотографируется с фанатами. Фото: Getty Images

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