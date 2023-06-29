Вжился в образ Кена: помолодевший Райан Гослинг восхитил ярким нарядом на промотуре фильма "Барби" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 928
Райан Гослинг посетил мероприятие вместе с актером Симу Лю
В следующем месяце в мировом прокате стартует комедия "Барби", главную роль в которой сыграла Марго Робби и Райан Гослинг, недавно посетившие фотоколл фильма. А в среду, 28 июня, голливудский актер вместе с другими членами команды появился на промотуре "Барби" в Торонто (Канада).
Как сообщает "Телеграф", Райан Гослинг восхитил публику своим ярким нарядом и помолодевшим внешним видом, он полностью вжился в образ Кена и с удовольствием попозировал перед фотографами.
Для выхода в свет звезда "Барби" выбрал стильный ярко-голубой костюм с розовой рубашкой, а дополнил свой шикарный ансамбль светло-серыми лоферами с узнаваемыми полосками Gucci и золотой фурнитурой.
Райан на промотуре "Барби" был с другими членами команды, задействованными в сьемках фильма, в частности с актером Симу Лю, который сыграл Кена-русалку. Его коллега выбрал для мероприятия розовую кофту в сеточку, курточку светло-фисташкового цвета и красно-коричневые штаны.
Отметим, что премьера фильма "Барби" состоится 21 июля. В нем пойдет речь о легендарной кукле, которая отправляется на приключения в мир реальных людей.
"Телеграф" писал ранее, что Райан Гослинг стал героем забавных фотожаб в Twitter. Авторка тренда сравнила актера с одной из популярных марок чая.