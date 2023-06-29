Вжился в образ Кена: помолодевший Райан Гослинг восхитил ярким нарядом на промотуре фильма "Барби" (фото)

Райан Гослинг посетил мероприятие вместе с актером Симу Лю

В следующем месяце в мировом прокате стартует комедия "Барби", главную роль в которой сыграла Марго Робби и Райан Гослинг, недавно посетившие фотоколл фильма. А в среду, 28 июня, голливудский актер вместе с другими членами команды появился на промотуре "Барби" в Торонто (Канада).

Как сообщает "Телеграф", Райан Гослинг восхитил публику своим ярким нарядом и помолодевшим внешним видом, он полностью вжился в образ Кена и с удовольствием попозировал перед фотографами.

Райан Гослинг появился на мероприятии в образе Кена. Фото: Getty Images

Для выхода в свет звезда "Барби" выбрал стильный ярко-голубой костюм с розовой рубашкой, а дополнил свой шикарный ансамбль светло-серыми лоферами с узнаваемыми полосками Gucci и золотой фурнитурой.

Райан Гослинг появился в ярком наряде. Фото: Getty Images

Райан на промотуре "Барби" был с другими членами команды, задействованными в сьемках фильма, в частности с актером Симу Лю, который сыграл Кена-русалку. Его коллега выбрал для мероприятия розовую кофту в сеточку, курточку светло-фисташкового цвета и красно-коричневые штаны.

Два Кена: Райан Гослинг и Симу Лю позируют фотографам. Фото: Getty Images

Отметим, что премьера фильма "Барби" состоится 21 июля. В нем пойдет речь о легендарной кукле, которая отправляется на приключения в мир реальных людей.

"Телеграф" писал ранее, что Райан Гослинг стал героем забавных фотожаб в Twitter. Авторка тренда сравнила актера с одной из популярных марок чая.