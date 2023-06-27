Нестареющий Пирс Броснан поразил свежим видом на красной дорожке своего нового фильма (фото)

На мероприятие актер пришел со своими сыновьями

Возникает ощущение, что в Голливуде время остановилось и все перестали стареть. Совсем недавно молодым видом хвастался 60-летний Том Круз, как ему решил составить конкуренцию нестареющий мистер Бонд Пирс Броснан. Актеру 70 лет, но по виду так и не скажешь.

В понедельник, 26 июня, Броснан посетил премьеру своего нового фильма "Вне закона", которая проходила в театре Regal LA Live в центре Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что на красную дорожку знаменитость вышел в компании своих сыновей — 22-летнего Пэрис и 26-летнего Дилана.

Для события мистер Бонд выбрал бледно-голубой костюм с белой рубашкой и светлыми ботинками. Его старший сын, музыкант Дилан, примерил элегантный темный костюм в крупную клетку, который дополнил галстуком, а Пэрис щеголял о красной дорожке в кожаном костюме и кедах.

Возраст совсем не подвластен над Пирсом Броснаном, ведь выглядит он очень свежо и молодо. Совсем не на 70 лет.

Пирс Броснан на премьере фильма Вне закона 26 июня Фото: Getty Images

Пирс выглядел элегантно в бледно-голубом костюме Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Пирс Броснан с сыновьями на премьере фильма "Вне закона" Фото: Getty Images

Пирс Броснан с сыновьями Пэрисом и Диланом Фото: Getty Images

22-летний Перис в кожанном костюме, в 26-летний Дилан - в классическом Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что на ежегодном Каннском кинофестивале 2023 с новым фильмом выступал британский актер Джуд Лоу. 50-летняя звезды "Шерлока Холмса" отрастил усы и заметно постарел.