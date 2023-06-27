Нестаріючий Пірс Броснан вразив свіжим видом на червоній доріжці свого нового фільму (фото)

На захід актор прийшов зі своїми синами

Виникає відчуття, що у Голлівуді час зупинився і всі перестали старіти. Нещодавно молодим виглядом хвалився 60-річний Том Круз, як йому вирішив скласти конкуренцію нестаріючий містер Бонд Пірс Броснан. Актору 70 років, але на вигляд так і не скажеш.

У понеділок, 26 червня, Броснан відвідав прем’єру свого нового фільму "Поза законом", що проходила у театрі Regal LA Live у центрі Лос-Анджелеса. Варто зазначити, що на червону доріжку знаменитість вийшов у компанії своїх синів – 22-річного Періс та 26-річного Ділана.

Для події містер Бонд вибрав блідо-блакитний костюм із білою сорочкою та світлими черевиками. Його старший син, музикант Ділан, приміряв елегантний темний костюм у велику клітку, який доповнив краваткою, а Періс пройшовся червоною доріжкою в шкіряному костюмі та кедах.

Вік зовсім не підвладний Пірсу Броснану, адже виглядає він дуже свіжо і молодо. Зовсім не на 70 років.

Пірс Броснан на прем’єрі Поза законом 26 червня Фото: Getty Images

Пірс виглядав елегантно у блідо-блакитному костюмі Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Пірс Броснан із синами на прем’єрі фільму "Поза законом" Фото: Getty Images

Пірс Броснан із синами Перісом та Діланом Фото: Getty Images

22-річний Періс у шкіряному костюмі, у 26-річний Ділан — у класичному Фото: Getty Images

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