Вжився в образ Кена: помолоділий Райан Гослінг захопив яскравим вбранням на промотурі фільму "Барбі" (фото)

Райан Гослінг відвідав захід разом із актором Сіму Лю

Наступного місяця у світовому прокаті стартує комедія "Барбі", головну роль у якій зіграла Марго Роббі та Райан Гослінг, які нещодавно відвідали фотокол фільму. А в середу, 28 червня, голлівудський актор разом із іншими членами команди з’явився на промотурі "Барбі" у Торонто (Канада).

Як повідомляє "Телеграф", Райан Гослінг захопив публіку своїм яскравим вбранням і помолоділим зовнішнім виглядом, він повністю вжився в образ Кена та із задоволенням попозував перед фотографами.

Райан Гослінг з’явився на заході у образі Кена. Фото: Getty Images

Для виходу у світ зірка "Барбі" обрав стильний яскраво-блакитний костюм з рожевою сорочкою, а доповнив свій шикарний ансамбль світло-сірими лоферами з смужками Gucci і золотою фурнітурою.

Райан Гослінг з’явився у яскравому вбранні. Фото: Getty Images

Райан на промотурі "Барбі" був з іншими членами команди, які були задіяні у зйомках фільму, зокрема з актором Сіму Лю, який зіграв Кена-русалку. Його колега вибрав для заходу рожеву кофту в сіточку, куртку світло-фісташкового кольору та червоно-коричневі штани.

Два Кена: Райан Гослінг та Сіму Лю позують перед фотографами. Фото: Getty Images

Зазначимо, що прем’єра фільму "Барбі" відбудеться 21 липня. У ньому йтиметься про легендарну ляльку, яка вирушає на пригоди у світ реальних людей.

"Телеграф" писав раніше, що Райан Гослінг став героєм кумедних фотожаб у Twitter. Авторка тренду порівняла актора з однією з найпопулярніших марок чаю.